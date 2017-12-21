Мельгарехо: "Не могу сказать, какое у меня амплуа"

Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо высказался о занимаемой им позиции на поле.

"Я уже сыграл на всех позициях, где только мог. Сейчас уже не могу сказать, какое у меня амплуа, хотя чаще всего тренер использует меня в качестве правого хавбека. До "Спартака" я не играл ни разу в жизни на этой позиции. Но любая роль на поле, которую мне отводят, мне нравится. Играть в России непросто, защитники опекают тебя плотно, а я - не самый большой парень, поэтому мне часто достается", - цитирует 27-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, "Спартак" интересуется девятью футболистами. | soccernews.ru