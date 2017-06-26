Мельгарехо останется в "Спартаке"

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Мельгарехо останется в "Спартаке"

Атакующий полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо не покинет московский клуб этим летом, об этом рассказал агент футболиста Хуан Апплеярд.

"Все разговоры об уходе Лоренсо - неправда. Он счастлив в "Спартаке", хочет приносить команде пользу и с нетерпением ждёт выступления в Лиге чемпионов. Никаких переговоров об аренде в другой клуб или трансфере не идёт" - сообщил агент.

В минувшем сезоне 26-летний Мельгарехо сыграл за "Спартак" 22 матча и забил 2 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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