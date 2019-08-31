Мельгарехо останется в "Спартаке" как минимум до зимы
Хуан Апплеярд, агент полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо, сделал важное заявление о будущем своего клиента.
"Думаю, он останется в "Спартаке" как минимум до зимы, хотя, в ближайшие пару дней могут быть какие-то новости", - сказал агент.
Стоит отметить, что контракт парагвайца с "красно-белыми" рассчитан до лета 2020 года.
Мельгарехо выступает за "Спартак" с февраля 2016 года, сыграл 103 матча, забил 16 голов и сделал 11 ассистов.
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