Мельгарехо: "ПАОК силен, но мы верим в себя"
Вингер московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого ПАОКа.
"Хочу одержать со "Спартаком" как можно больше побед. Мы уверены в себе. Идет серьезная подготовительная работа, тренируемся с полной самоотдачей. Не меньше, чем болельщики, мечтаем пройти отборочный турнир и попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Приложим для этого все усилия.
Что касается ответного матча с ПАОК, поддержка родных трибун должна нам помочь. Конечно, отборочные матчи всегда непростые. Да, наши соперники сильны. Но мы верим в себя. У нас - хорошая команда, великий клуб, у которого своя, богатая история. Будем выходить на поле и биться. Мне, к сожалению, не удалось принять участие в первой игре против ПАОК. Надеюсь, что к ответной буду уже в стопроцентной форме", - цитирует 28-летнего игрока официальный сайт "красно-белых".
Напомним, владелец ПАОК решил дополнительно мотивировать футболистов на матч со "Спартаком"
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