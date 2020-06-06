Мельгарехо покинул "Спартак" и улетел в Парагвай

Полузащитник Лоренсо Мельгарехо больше не является игроком московского "Спартака", пишет Goal.com.

Сообщается, что у 29-летнего футболиста истёк контракт с "красно-белыми", в связи с чем он с семьей улетел в Парагвай.

На родине хавбек должен пробыть две недели на карантине, после чего он займётся своим дальнейшим трудоустройством.

Мельгарехо выступал за "Спартак" с февраля 2016 года, сыграл 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.

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