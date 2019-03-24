Мельгарехо получил травму в расположении сборной Парагвая

Теги спартак москвалоренсо мельгарехотравмыпарагвай

Мельгарехо получил травму в расположении сборной Парагвая
Парагвайский полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо выбыл из строя из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Парагвая.

Футболист получил повреждение в расположении сборной Парагвая. В ближайшее время он вернется в расположение "Спартака". Сроки возвращения игрока в строй не разглашаются.

В нынешнем сезоне 28-летний Мельгарехо провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Федун: "Ситуация в семье не позволила Алексу раскрыться". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги

Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов