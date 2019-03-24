Мельгарехо получил травму в расположении сборной Парагвая
Парагвайский полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо выбыл из строя из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Парагвая.
Футболист получил повреждение в расположении сборной Парагвая. В ближайшее время он вернется в расположение "Спартака". Сроки возвращения игрока в строй не разглашаются.
В нынешнем сезоне 28-летний Мельгарехо провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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|Команда
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|2
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|20
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|Локомотив Москва
|20
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|4
|Краснодар
|20
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|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
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|8
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|27
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|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
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|20
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|20
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|Енисей Красноярск
|20
|11