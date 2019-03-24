Мельгарехо получил травму в расположении сборной Парагвая



Парагвайский полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо выбыл из строя из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Парагвая.

Футболист получил повреждение в расположении сборной Парагвая. В ближайшее время он вернется в расположение "Спартака". Сроки возвращения игрока в строй не разглашаются.

В нынешнем сезоне 28-летний Мельгарехо провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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