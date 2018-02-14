Мельгарехо: "Постараемся разогреть болельщиков игрой"

Вингер московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо высказался о предстоящем завтра первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" из Бильбао.

"Очевидно, что в Москве в эти дни очень холодно. Но мы постараемся разогреть болельщиков нашей игрой. Погода будет влиять не только для нас, но и на нашего соперника. Согласен с тренером, что от состояния поля будет зависеть сама игра", - цитирует 27-летнего парагвайца СЭ.

Напомним, о предстоящем матче также высказался и Каррера. | soccernews.ru