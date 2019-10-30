Мельгарехо признался, что хотел бы остаться в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо сказал, что не хочет покидать московский клуб. Контракт игрока рассчитан до конца нынешнего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



"Я бы хотел остаться в "Спартаке", но это зависит не от меня. Большая часть моей карьеры прошла в России. Я всем обязан этой стране. И, разумеется, "Спартаку". Именно благодаря ему я смог добиться успеха. Даже когда уеду, Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание", - сказал Мельгарехо.

29-летний хавбек выступает в "Спартаке" с 2016 года. Ранее в РПЛ он защищал цвета "Кубани". В этом сезоне он играл в 8 матчах за московский клуб, забив 1 гол.

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