Мельгарехо: "Промес - выдающийся футболист, он достойно смог бы играть в любом чемпионате"

Вингер московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо высоко оценил игру своего партнера по команде Квинси Промеса.

"Промес -потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся. За несколько лет в "Спартаке" показывает стабильный уровень и так же постоянно дает результат. Промес раскрыл свои лучшие качества, и не сомневаюсь: они помогут ему играть на достойном уровне в любом чемпионате", - цитирует 27-летнего парагвайца СЭ.

Напомним, Промес прокомментировал расистский скандал в "Спартаке". | soccernews.ru