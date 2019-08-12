Мельгарехо провёл юбилейный матч в составе "Спартака"

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Мельгарехо провёл юбилейный матч в составе "Спартака"

Атакующий хавбек "Спартака" Лоренсо Мельгарехо принял участие в матче пятого тура РПЛ против "Ахмата".

Эта игра стала для 29-летнего парагвайца сотой в составе "красно-белых". В его активе 16 голов и 11 ассистов.

Напомним, что Мельгарехо выступает за "Спартак" с февраля 2016 года.

Этим летом появились слухи о скором уходе футболиста из столичного клуба. СМИ сватают его в "Рубин" и "Ростов".

Рыночная стоимость Мельгарехо - 3,8 миллиона евро. Его контракт со "Спартаком" истекает в 2020 году.

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