Мельгарехо прояснил ситуацию с продлением контракта со "Спартаком"

Теги спартак москвалоренсо мельгарехо

Мельгарехо прояснил ситуацию с продлением контракта со "Спартаком"

Хавбек "Спартака" Лоренсо Мельгарехо прокомментировал возможное продление соглашения с клубом.

"У меня еще полгода по контракту. Мы начнем переговоры, когда я прибуду в расположение клуба. Для продления контракта необходимо и мое согласие. Посмотрим, удастся ли нам достичь согласия", - приводит слова Мельгарехо Tigo Sports.

Мельгарехо перебрался в "Спартак" в 2016 году. В текущем сезоне на его счету один забитый гол в 16 играх.

Читайте также: Стало известно, почему "Бейджин Гуоан" передумал выкупать у "Спартака" Фернандо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" на классе обыгрывает соседей по городу и делает огромный шаг в финал Кубка Лиги! Кажется, Сульшер будет уволен!

"Манчестер Сити" на классе обыгрывает соседей по городу и делает огромный шаг в финал Кубка Лиги! Кажется, Сульшер будет уволен!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов