Мельгарехо прояснил ситуацию с продлением контракта со "Спартаком"

Хавбек "Спартака" Лоренсо Мельгарехо прокомментировал возможное продление соглашения с клубом.

"У меня еще полгода по контракту. Мы начнем переговоры, когда я прибуду в расположение клуба. Для продления контракта необходимо и мое согласие. Посмотрим, удастся ли нам достичь согласия", - приводит слова Мельгарехо Tigo Sports.

Мельгарехо перебрался в "Спартак" в 2016 году. В текущем сезоне на его счету один забитый гол в 16 играх.

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