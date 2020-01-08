Мельгарехо прояснил ситуацию с продлением контракта со "Спартаком"
Хавбек "Спартака" Лоренсо Мельгарехо прокомментировал возможное продление соглашения с клубом.
"У меня еще полгода по контракту. Мы начнем переговоры, когда я прибуду в расположение клуба. Для продления контракта необходимо и мое согласие. Посмотрим, удастся ли нам достичь согласия", - приводит слова Мельгарехо Tigo Sports.
Мельгарехо перебрался в "Спартак" в 2016 году. В текущем сезоне на его счету один забитый гол в 16 играх.
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