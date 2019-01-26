Мельгарехо рассказал о своём отношении к Массимо Каррере
Атакующий хавбек московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо рассказал о своём отношении к бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.
"У меня к Каррере нейтральное отношение. С одной стороны, у меня не было проблем в отношениях с ним, мы уважали друг друга. С другой, я не всегда играл и вряд ли мог быть этим доволен, как и любой профессиональный футболист" - сказал Мельгарехо.
Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
28-летний Мельгарехо в текущем сезоне сыграл за "народную команду" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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