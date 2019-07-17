Мельгарехо сменил имидж

Теги спартак москвалоренсо мельгарехо

Мельгарехо сменил имидж
Парагвайский нападающий московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо перекрасил волосы и стал блондином, сообщают российские СМИ.

Мельгарехо был замечен в новом имидже на тренировке "красно-белых", которые готовятся к матчу 2-го тура чемпионата России с "Ростовом". Встреча состоится 20 июля.

Ранее парагвайский футболист был брюнетом.

28-летний Мельгарехо выступает за "Спартак" с 2016 года. Всего за московский клуб он провел 98 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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