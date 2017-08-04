Мельгарехо: "В сборную Парагвая вызывают всех, но не меня"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо расстроен из-за того, что не попадает в состав сборной Парагвая.

При этом футболист признал, что сейчас этот вопрос его тревожит гораздо меньше, чем раньше.

"Я играю в Европе, но я думаю, что тренерский штаб сборной Парагвая не смотрит на это. Это причиняет мне боль. Вызывают всех, но не меня. Надеюсь, в один прекрасный день окажусь в сборной. Если мне поступит звонок, то я всегда буду готов. Раньше я часто думал об этом, но сейчас сосредоточен на своем клубе", - сказал он.

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