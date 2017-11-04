Мельгарехо верит в выход "Спартака" в плей-офф Лиги Чемпионов

Атакующий полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо дал прогноз на выступление своей команды в сезоне 2017/18.

"Верю, что мы выйдем в плей-офф Лиги Чемпионов. Да, будет непросто. А что касается чемпионата России, то все в команде настроены таким образом: "Всё или ничего". Нас устроит только победа. То же касается и Кубка страны. Мы хотим побеждать" - цитирует Мельгарехо официальный сайт "красно-белых".

По итогам первого круга чемпионата России "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице первенства, в Кубке команда уже пробилась в четвертьфинальную стадию, а в Лиге Чемпионов москвичи пока на третьей позиции в своей группе.

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