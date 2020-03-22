Мельгарехо высказался о ситуации с коронавирусом в России

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо прокомментировал ситуацию с коронаравирусом в России.

"В Москве небольшое количество зараженных. Люди хорошо себя ведут, президент сказал, что не стоит паниковать. По решению правительства, людей, которые не соблюдают требуемые меры, сажали в тюрьму на пять лет", - передает слова Мельгарехо Versus.com.ру.

Напомним, РПЛ приостановили до 10 апреля. В России насчитывается 367 человек зараженных коронавирусом - 367 человек, летальных исходов нет.

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