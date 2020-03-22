Мельгарехо высказался о ситуации с коронавирусом в России

Теги спартак москвалоренсо мельгарехокоронавирус

Мельгарехо высказался о ситуации с коронавирусом в России

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо прокомментировал ситуацию с коронаравирусом в России.

"В Москве небольшое количество зараженных. Люди хорошо себя ведут, президент сказал, что не стоит паниковать. По решению правительства, людей, которые не соблюдают требуемые меры, сажали в тюрьму на пять лет", - передает слова Мельгарехо Versus.com.ру.

Напомним, РПЛ приостановили до 10 апреля. В России насчитывается 367 человек зараженных коронавирусом - 367 человек, летальных исходов нет.

Не пропустите: "Зенит" запустил #МойКотикЧеллендж. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по итогам опроса тренеров

Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по итогам опроса тренеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов