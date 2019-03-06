Мельгарехо вызван в сборную Парагвая
Полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо вызвали в сборную Парагвая для участия в двух товарищеских матчах.
22 марта парагвайцы встретятся со сборной Перу, а 26 марта сыграют Мексикой.
Мельгарехо дебютировал за национальную команду в 2012 году. В последний раз игрока вызывали в сборную в августе 2013 года.
В нынешнем сезоне игрок участвовал в 12 матчах за "Спартак", отметившись 2 голами.
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