Мельгарехо вызван в сборную Парагвая

Полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо вызвали в сборную Парагвая для участия в двух товарищеских матчах.

22 марта парагвайцы встретятся со сборной Перу, а 26 марта сыграют Мексикой.

Мельгарехо дебютировал за национальную команду в 2012 году. В последний раз игрока вызывали в сборную в августе 2013 года.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 12 матчах за "Спартак", отметившись 2 голами.

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