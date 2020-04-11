Мелкадзе мечтает выиграть со "Спартаком" Лигу Чемпионов
Воспитанник московского "Спартака" Георгий Мелкадзе рассказал о своей заветной футбольной мечте.
"Это победа в Лиге Чемпионов со "Спартаком"! Гол в финале не будет приоритетом. Хоть 30 матчей не буду забивать, главное - поднять этот трофей", - цитирует футболиста официальный сайт РПЛ.
В текущем сезоне Мелкадзе выступает на правах аренды за "Тамбов", сыграл 13 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
В мае прошлого года 23-летний атакующий полузащитник заключил со "Спартаком" новый трёхлетний контракт с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.
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|2
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|Краснодар
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|Ростов
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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