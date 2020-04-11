Мелкадзе мечтает выиграть со "Спартаком" Лигу Чемпионов

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Мелкадзе мечтает выиграть со "Спартаком" Лигу Чемпионов

Воспитанник московского "Спартака" Георгий Мелкадзе рассказал о своей заветной футбольной мечте.

"Это победа в Лиге Чемпионов со "Спартаком"! Гол в финале не будет приоритетом. Хоть 30 матчей не буду забивать, главное - поднять этот трофей", - цитирует футболиста официальный сайт РПЛ.

В текущем сезоне Мелкадзе выступает на правах аренды за "Тамбов", сыграл 13 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

В мае прошлого года 23-летний атакующий полузащитник заключил со "Спартаком" новый трёхлетний контракт с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.

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