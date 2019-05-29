Мелкадзе может летом покинуть "Спартак"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов по итогам предсезонных сборов определит будущее в команде нападающего Георги Мелкадзе.
Как сообщают российские СМИ, если 22-летний футболист не убедит наставника в своей состоятельности, то клуб отдаст его в аренду.
Сегодня "Спартак" объявил о продлении контракта с форвардом до 2022 года.
Мелкадзе является воспитанником "красно-белых". В текущем сезоне он провёл 11 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Стала известна зарплата Мелкадзе по новому контракту со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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