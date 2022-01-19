Мелкадзе может перейти из "Спартака" в другой клуб РПЛ

Фото: инстаграм Георгия Мелкадзе/Автор неизвестен

Нападающий московского "Спартака" Георгий Мелкадзе может перейти в "Сочи", сообщает Sport24.

По сведениям источника, сочинский клуб может подписать футболиста в зимнее трансферное окно. "Спартак" решил расстаться с форвардом и не взял его на сбор в ОАЭ.

В нынешнем сезоне 24-летний Мелкадзе провел за "Спартак" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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