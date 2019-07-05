Мелкадзе может перейти в "Ахмат"
"Ахмат" проявляет интерес к нападающему "Спартака" Георгию Мелкадзе, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, грозненский клуб намерен арендовать футболиста на предстоящий сезон.
Ранее форвард продлил контракт со "Спартаком" до лета 2020 года. Его зарплата составит три миллиона рублей в месяц. Также игрок получил 100 тысяч евро в качестве подписного бонуса.
22-летний Мелкадзе является воспитанником "Спартака". Всего за московский клуб он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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|30
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|5
|Спартак Москва
|30
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|Арсенал Тула
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|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
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|30
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|Анжи
|30
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|16
|Енисей Красноярск
|30
|20