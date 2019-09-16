Мелкадзе назвал причину своей неудачной игры в "Спартаке"
Нападающий "Тамбова" Георгий Мелкадзе, который принадлежит "Спартаку", в разговоре с фанатами в своем Instagram, назвал причину своей неудачной игры в московском клубе.
"Почему не получается в "Спартаке"? Можно много чего говорить, но проблема в моей голове, мне кажется. Почему не забил ни одного гола за "Спартак"? Психологический барьер", - написал Мелкадзе.
22-летний Мелкадзе является воспитанником "Спартака". Всего он провел за московский клуб 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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