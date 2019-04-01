Мелкадзе отказался продлевать контракт со "Спартаком"

"Спартак" не может договориться о продлении контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболиста не устроило предложение клуба в размере 250 тысяч евро в год. Форвард надеется, что клуб сделает ему улучшенное предложение. Его нынешний контракт с клубом истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 21-летний Мелкадзе провел три матча в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями.

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