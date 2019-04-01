Мелкадзе отказался продлевать контракт со "Спартаком"

Теги спартак москвагеорги мелкадзе

Мелкадзе отказался продлевать контракт со "Спартаком"

"Спартак" не может договориться о продлении контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболиста не устроило предложение клуба в размере 250 тысяч евро в год. Форвард надеется, что клуб сделает ему улучшенное предложение. Его нынешний контракт с клубом истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 21-летний Мелкадзе провел три матча в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями. 

Не пропустите: "Спартак" опубликовал ролик, посвящённый дерби с ЦСКА. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" договорился о переходе бразильского форварда Гильерме

"Реал" договорился о переходе бразильского форварда Гильерме

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 44
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Краснодар Краснодар 21 38
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 37
5 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Рубин Рубин 21 29
9 Ахмат Ахмат 21 27
10 Оренбург Оренбург 20 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 20 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 21 18
15 Уфа Уфа 21 17
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов