Мелкадзе покинет "Спартак"

Летом московский "Спартак" потеряет своего форварда Георгия Мелкадзе, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

По информации источника, стороны не сумели договориться о продлении контракта, который истекает по окончании текущего сезона.

Интерес к 21-летнему футболисту проявляют несколько клубов РПЛ из верхней части турнирной таблицы, названия которых не разглашаются.

В этом сезоне Мелкадзе сыграл за "Спартак" всего 4 матча, результативными действиями не отличался.

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