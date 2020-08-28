Мелкадзе рассказал об особом настрое на матч с ЦСКА

Форвард грозненского "Ахмата" Георгий Мелкадзе высказался в преддверии матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА.

"В целом с каждым днём мы всё больше понимаем требования тренера. И дальше будем становиться ещё сильнее. Постараемся это проявить в матче с ЦСКА. Мы должны за счёт своей игры побеждать. И я особенно хочу выиграть у армейцев, так как принадлежу "Спартаку" и вырос в этом клубе. В любом случае нам нельзя останавливаться на достигнутом. 10 очков в пяти матчах - это здорово. Но сезон только начался, и стартовые успехи надо подтверждать дальше", - сказал Мелкадзе.

Напомним, что чеченский клуб арендовал 23-летнего футболиста у "Спартака" в середине августа.

Матч "Ахмат" - ЦСКА состоится в воскресенье, 30 августа, в 17:00 по московскому времени.

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