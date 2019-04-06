Мелкадзе: счет матча "Спартак" - ЦСКА не по игре

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Мелкадзе: счет матча "Спартак" - ЦСКА не по игре
Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе считает, что его команда не заслуживала поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:2).

"Не знаю, что случилось в перерыве, но в футболе есть такое правило: не забиваешь ты, забивают тебе. Тренер в раздевалке сказал, что делит это горе с нами. Думаю, счет не по игре, нормальный счет был бы 2:2", - приводят слова Мелкадзе российские СМИ.

После матча "Спартак" остался на пятом месте в чемпионате России, имея в активе 36 очков. Следующий матч московский клуб проведет 14 апреля на выезде с "Ростовом".

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