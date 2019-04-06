Мелкадзе: счет матча "Спартак" - ЦСКА не по игре
Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе считает, что его команда не заслуживала поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:2).
"Не знаю, что случилось в перерыве, но в футболе есть такое правило: не забиваешь ты, забивают тебе. Тренер в раздевалке сказал, что делит это горе с нами. Думаю, счет не по игре, нормальный счет был бы 2:2", - приводят слова Мелкадзе российские СМИ.
После матча "Спартак" остался на пятом месте в чемпионате России, имея в активе 36 очков. Следующий матч московский клуб проведет 14 апреля на выезде с "Ростовом".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
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|11
|Динамо Москва
|22
|24
|12
|Крылья Советов
|22
|24
|13
|Урал
|21
|23
|14
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|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
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