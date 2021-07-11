Мелкадзе высказался о своем будущем в "Спартаке"

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Мелкадзе высказался о своем будущем в "Спартаке"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе заявил, что он хочет остаться в московском клубе.

"Вопрос о будущем скоро решится, наверное. Когда — не знаю. С главным тренером не говорили на эту тему. Конечно, могу оказаться на банке. Не хочу это комментировать, это мое личное дело. Руй Витория — это мой последний шанс закрепиться в "Спартаке". У меня настрой прикладывать все силы", - приводит слова Мелкадзе "Спорт-Экспресс".

В прошлом сезоне 24-летний Мелкадзе выступал за "Ахмат" на правах аренды. За грозненский клуб он провел 24 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.

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