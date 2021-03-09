"Мелкая грязная крыса": экс-вратарь сборной Англии жёстко охарактеризовал Диего Косту и Луиса Суареса

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Бен Фостер назвал двух футболистах, против которых было тяжелее всего играть.

"Это, безусловно, Диего Коста. Просто мелкая грязная крыса. Он рычал, царапался, о спокойствии можно было только мечтать. И Луис Суарес тоже на него похож немного. Противостоять ему было просто ужасно: он толкался и царапался. Но с другой стороны это настоящие победители, такие звери тоже нужны на поле", - сказал Фостер.

Напомним, что Коста и Суарес успели поиграть в АПЛ: испанец с 2014 по 2017 год выступал за "Челси", а уругваец - с 2011 по 2014 год за "Ливерпуль".

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