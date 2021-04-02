Мело: "Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть рот"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Известный бразильский футболист Фелипе Мело рассказал о своём отношении к критике в адрес форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Как можно критиковать Роналду? Он и Месси - лучшие футболисты, которых я видел в своей жизни. Криштиану не просто чемпион, он знамя и легенда не только "Ювентуса", но и всего мирового футбола. Роналду - это история, нельзя сомневаться в таком игроке. Всем, кто его критикует, нужно помыть свой рот", - цитирует Мело Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне 36-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 34 матча, в которых забил 30 голов и сделал 4 ассиста. Португалец сейчас лидирует в гонке бомбардиров Серии А.

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