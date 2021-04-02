Мело: "Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть рот"
Фото твиттер Криштиану Роналду
Известный бразильский футболист Фелипе Мело рассказал о своём отношении к критике в адрес форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Как можно критиковать Роналду? Он и Месси - лучшие футболисты, которых я видел в своей жизни. Криштиану не просто чемпион, он знамя и легенда не только "Ювентуса", но и всего мирового футбола. Роналду - это история, нельзя сомневаться в таком игроке. Всем, кто его критикует, нужно помыть свой рот", - цитирует Мело Tuttomercatoweb.
В текущем сезоне 36-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 34 матча, в которых забил 30 голов и сделал 4 ассиста. Португалец сейчас лидирует в гонке бомбардиров Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17