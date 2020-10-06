Мемфис Депай не перейдет в "Барселону"

Переход голландского нападающего "Лиона" Мемфиса Депая в "Барселону" не состоится, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб не сумел приобрести футболиста, так как не продал в "Манчестер Юнайтед" французского форварда Усмана Дембеле.

Возможно, "Барселона" попытается купить Депая в зимнее трансферное окно. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

26-летний Депай выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2017 года, провел за клуб 144 матча во всех турнирах, забил 58 голов и отдал 43 результативные передачи.

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