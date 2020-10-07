Мемфис Депай разочарован действиями "Барселоны"

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Мемфис Депай разочарован действиями "Барселоны"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола прокомментировал несостоявшийся трансфер голландского нападающего Мемфиса Депая в "Барселону".

"С самого начала я был честен перед Депаем. Я дважды общался с руководством "Барселоны". Бартомеу сказал мне, что не знает, когда он сможет купить Мемфиса. Куман обнадежил Депая и он был готов на многое ради перехода. Сейчас он разочарован действиями "Барселоны". Но Мемфис все равно намерен сделать все возможное, чтобы перейти в "Барселону" в январе", - приводит слова Ола Goal.

В нынешнем сезоне 26-летний Депай провел за "Лион" шесть матчей и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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