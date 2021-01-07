Мемфис Депай высказался о своем будущем

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Мемфис Депай высказался о своем будущем

Голландский нападающий "Лиона" Мемфис Депай заявил, что он, скорее всего, не покинет французский клуб в зимнее трансферное окно.

"Я счастлив в "Лионе". У нас прекрасная команда и отличный президент. Мы с ним знаем, что было в последние четыре года. Я хочу наслаждаться игрой за "Лион". Возможно, я останусь в команде до конца сезона. А сейчас я думаю только о ближайшем матче", - приводит слова Депая Canal+.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют "Барселона", ПСЖ и "Ювентус". Контракт игрока с "Лионом" истекает летом 2021 года. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 26-летний Депай провел за "Лион" 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: Депай ближе к переходу в "Барселону", чем в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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