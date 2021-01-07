Мемфис Депай высказался о своем будущем
Голландский нападающий "Лиона" Мемфис Депай заявил, что он, скорее всего, не покинет французский клуб в зимнее трансферное окно.
"Я счастлив в "Лионе". У нас прекрасная команда и отличный президент. Мы с ним знаем, что было в последние четыре года. Я хочу наслаждаться игрой за "Лион". Возможно, я останусь в команде до конца сезона. А сейчас я думаю только о ближайшем матче", - приводит слова Депая Canal+.
Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют "Барселона", ПСЖ и "Ювентус". Контракт игрока с "Лионом" истекает летом 2021 года. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 26-летний Депай провел за "Лион" 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: Депай ближе к переходу в "Барселону", чем в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13