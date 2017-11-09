Мемы с ударом Эвра в голову болельщика

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Мемы с ударом Эвра в голову болельщика

Защитник "Марселя" Патрис Эвра, ударивший болельщика ногой по голове, стал героем интернет-мемов. Вот лишь некоторые из них.

Не пропустите: Дешам прокомментировал поступок Эвра. | http://soccernews.ru

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