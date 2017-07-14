Мендеш будет работать в тренерском штабе "Атлетико"

Теги тиагу мендешатлетико мадрид

Мендеш будет работать в тренерском штабе "Атлетико"Полузащитник Тиагу Мендеш будет работать в тренерском штабе "Атлетико".

Как сообщает испанская пресса, он начал предсезонную подготовку уже в качестве помощника главного тренера Диего Симеоне.

Напомним, что в прошлом сезоне известный португалец завершил карьеру игрока в мадридском клубе. 

Читайте: Витоло перешел в "Атлетико" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов