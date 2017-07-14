Полузащитник Тиагу Мендеш будет работать в тренерском штабе "Атлетико".

Как сообщает испанская пресса, он начал предсезонную подготовку уже в качестве помощника главного тренера Диего Симеоне.

Напомним, что в прошлом сезоне известный португалец завершил карьеру игрока в мадридском клубе.

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