Мендеш даст показания по делу Роналду

Жорже Мендеш, агент нападающего "Реала" Криштиану Роналду, даст показания в суде по делу своего клиента о неуплате налогов, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, также перед Фемидой предстанут два советника португальского бомбардира Луис Коррейра и Карлос Осорио.

Стоит отметить, что следующее заседание по делу Роналду состоится 19 октября.

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