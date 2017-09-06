Мендеш даст показания по делу Роналду

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Мендеш даст показания по делу Роналду

Жорже Мендеш, агент нападающего "Реала" Криштиану Роналду, даст показания в суде по делу своего клиента о неуплате налогов, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, также перед Фемидой предстанут два советника португальского бомбардира Луис Коррейра и Карлос Осорио.

Стоит отметить, что следующее заседание по делу Роналду состоится 19 октября.

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