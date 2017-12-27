Мендеш предлагает "Реалу" своего клиента

Теги реал мадридпсжваленсиягонсалу гедешжорже мендеш

Мендеш предлагает "Реалу" своего клиентаИзвестный португальский агент Жорже Мендеш предлагает мадридскому "Реалу" подписать вингера французского ПСЖ Гонсалу Гедеша, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Как информирует испанская пресса, представитель 21-летнего футболиста вышел на контакт с королевским клубом, с которым у него сложились хорошие рабочие отношения, чтобы посоветовать обратить внимание на перспективного игрока, трансфер которого оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, Зидан по-прежнему не заинтересован в подписании нового форварда в январе. | soccernews.ru

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