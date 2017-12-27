Мендеш предлагает "Реалу" своего клиента

Известный португальский агент Жорже Мендеш предлагает мадридскому "Реалу" подписать вингера французского ПСЖ Гонсалу Гедеша, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Как информирует испанская пресса, представитель 21-летнего футболиста вышел на контакт с королевским клубом, с которым у него сложились хорошие рабочие отношения, чтобы посоветовать обратить внимание на перспективного игрока, трансфер которого оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, Зидан по-прежнему не заинтересован в подписании нового форварда в январе. | soccernews.ru