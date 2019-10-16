Мендеш: "Роналду станет лучшим бомбардиром в истории футбола"
Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, признался, что ожидает от своего клиента установления нового рекорда результативности в мировом футболе.
"Его статистика не врёт и наглядно демонстрирует то, как Криштиану бьёт рекорды. Это делает его лучшим игроком в истории футбола. Достижения Роналду с его клубами в Англии, Испании и сейчас в Италии, а также со сборной Португалии определяют его значительное превосходство над остальными.
Факт в том, что с Криштиану сборная Португалии уже сыграла в трёх различных финалах и победила в двух из них. Роналду достиг невероятной отметки в 700 забитых мячей, и я не сомневаюсь, что он превзойдёт Пеле и станет лучшим бомбардиром в истории футбола. Он это сделает в "Ювентусе". В конце концов, 68 голов - это не так много для великолепного Криштиану, не так ли? И я к тому же уверен, что его лучшие выступления ещё впереди", - цитирует Мендеша Football Italia.
До "Ювентуса" Роналду выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". В течение карьеры 34-летний форвард выиграл 29 трофеев, в том числе два со сборной.
Что касается рекорда Пеле, то, по официальным данным, он забил 784 гола, по неофициальным - 1281.
Не пропустите: Роналду - шестой футболист в истории, преодолевший отметку в 700 голов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3