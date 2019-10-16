Мендеш: "Роналду станет лучшим бомбардиром в истории футбола"

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, признался, что ожидает от своего клиента установления нового рекорда результативности в мировом футболе.

"Его статистика не врёт и наглядно демонстрирует то, как Криштиану бьёт рекорды. Это делает его лучшим игроком в истории футбола. Достижения Роналду с его клубами в Англии, Испании и сейчас в Италии, а также со сборной Португалии определяют его значительное превосходство над остальными.

Факт в том, что с Криштиану сборная Португалии уже сыграла в трёх различных финалах и победила в двух из них. Роналду достиг невероятной отметки в 700 забитых мячей, и я не сомневаюсь, что он превзойдёт Пеле и станет лучшим бомбардиром в истории футбола. Он это сделает в "Ювентусе". В конце концов, 68 голов - это не так много для великолепного Криштиану, не так ли? И я к тому же уверен, что его лучшие выступления ещё впереди", - цитирует Мендеша Football Italia.

До "Ювентуса" Роналду выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". В течение карьеры 34-летний форвард выиграл 29 трофеев, в том числе два со сборной.

Что касается рекорда Пеле, то, по официальным данным, он забил 784 гола, по неофициальным - 1281.

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