Мендьета: "Барселоне" будет трудно, потому что сейчас "Реал" находится на пике"

Известный в прошлом испанский футболист Гаиска Мендьета высказался о соперничестве мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".

"Барса" - это "Барса", они всегда должны бороться за титулы, но в этом году им будет совсем не просто, потому что "Реал" на данный момент находится на пике. Кажется, они имеют более глубокий и более сильный состав, нежели "Барса". Но они всегда должны быть наверху, попытаться сделать их жизнь трудной и попытаться выиграть как можно больше трофеев", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Альба призвал болельщиков "Барселоны" не паниковать преждевременно. | soccernews.ru