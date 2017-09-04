Мендьета: "Барселоне" будет трудно, потому что сейчас "Реал" находится на пике"

Теги реал мадридбарселона

Мендьета: "Барселоне" будет трудно, потому что сейчас "Реал" находится на пике"Известный в прошлом испанский футболист Гаиска Мендьета высказался о соперничестве мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".

"Барса" - это "Барса", они всегда должны бороться за титулы, но в этом году им будет совсем не просто, потому что "Реал" на данный момент находится на пике. Кажется, они имеют более глубокий и более сильный состав, нежели "Барса". Но они всегда должны быть наверху, попытаться сделать их жизнь трудной и попытаться выиграть как можно больше трофеев", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Альба призвал болельщиков "Барселоны" не паниковать преждевременно. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов