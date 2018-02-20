Мендьета: "Черышев мог бы помочь России на ЧМ-2018"

Экс-игрок "Валенсии" Гаиска Мендьета рассказал о способностях полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева.

Легендарный футболист отметил, что Черышев мог бы усилить сборную России на Чемпионате Мира-2018.

"Я хорошо знаю Дениса. Он — отличное усиление для сборной России. У него много хороших игровых качеств. Если его не будет в составе вашей команды, это большая потеря, поскольку он точно ей помог бы.

Травмы — это часть футбола. Обидно, что неудачи приходят к классным футболистам, но, безусловно, у Дениса есть потенциал к выступлениям на самом высоком уровне", - отметил он.

Читайте: Черышев: "Реал" не будет увольнять Зидана" | http://soccernews.ru