Мендьета: "Черышев отличное усиление для сборной России"

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Мендьета: "Черышев отличное усиление для сборной России"Известный в прошлом испанский футболист Гаиска Мендьета дал характеристику полузащитнику сборной России Денису Черышеву, выступающему за "Вильярреал".

"Черышев - отличное усиление для сборной России. У него много хороших игровых качеств. Если его не будет в составе вашей команды, это большая потеря, поскольку он точно ей помог бы. Травмы - это часть футбола. Обидно, что неудачи приходят к классным футболистам, но, безусловно, у Дениса есть потенциал к выступлениям на самом высоком уровне", - цитирует бывшего футболиста ТАСС.

Напомним, Мендьета высказался о противостоянии "Спартака" и "Атлетика" в ЛЕ. | soccernews.ru

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