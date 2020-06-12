Мендьета: "Если бы не травмы, Черышев мог бы добиться большего"

Известный в прошлом испанский футболист Гаиска Мендьета поделился мнением о российском легионере "Валенсии" Денисе Черышеве.

"Черышев - воспитанник "Реала", всю карьеру провёл в Ла Лиге. Он давно играет на стабильно высоком уровне и, если бы не травмы, мог бы добиться большего. Но что есть, то есть. Думаю, он поможет "Валенсии" в оставшихся играх. А что будет летом - большой вопрос. Во многом это зависит от того, кто будет главным тренером команды", - сказал Мендьета.

До "Валенсии" 29-летний Черышев выступал за "Севилью", "Реал" и "Вильярреал". В текущем сезоне он сыграл 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Сам Мендьета защищал цвета "летучих мышей" с 1992 по 2001 год, выиграв с командой Кубок и Суперкубок Испании.

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