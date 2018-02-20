Мендьета: "Изначально думал, что у "Спартака" будут хорошие шансы на проход "Атлетика"

Известный в прошлом испанский футболист Гаиска Мендьета высказался о противостоянии между московским "Спартаком" и "Атлетиком" из Бильбао в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Изначально думал, что у "Спартака" - хорошие шансы пройти дальше. Все-таки в последнее время "Атлетик" был не в лучшей форме, у них - трудные времена во внутреннем чемпионате. Конечно, это не говорило о том, что будет легко. Первый матч в Москве это и показал. В ответной игре "красно-белым" будет очень трудно. Обе команды нечасто играют в Европе в последнее время, поэтому для каждой из них очень важно пройти дальше", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, лучший бомбардир "Атлетика" может не сыграть со "Спартаком". | soccernews.ru