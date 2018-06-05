Мендьета: "Месси не нужно выигрывать Чемпионат Мира, чтобы мы продолжали восхищаться им"

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Мендьета: "Месси не нужно выигрывать Чемпионат Мира, чтобы мы продолжали восхищаться им"

Известный футболист Гаиска Мендьета высказался о форварде "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеле Месси.

"Месси на протяжении многих лет показывает нам свой высокий уровень. Ему не нужно выигрывать Чемпионат Мира, чтобы мы продолжали восхищаться им. В любом случае, Месси - великий футболист" - приводит слова Мендьеты Goal.com.

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а так же " Месси не нужно выигрывать лигу чемпионов, чтобы мы продолжали восхищаться им", Месси не надо забивать в важных матчах с топ клубами, чтобы мы продолжали восхищаться им" и так далее)

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