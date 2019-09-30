Мендьета: "На пике карьеры Карпин легко мог выступать в "Реале" или "Барселоне"
Известный в прошлом испанский футболист Гаиска Мендьета высоко отозвался об игре нынешнего главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
Испанец и россиянин вместе выступали за "Валенсию" в сезоне 1996/97.
"Если говорить кратко, Карпин был футболистом, которого хотел бы видеть в своём составе каждый тренер в мире. Я не преувеличиваю. На пике карьеры он легко мог выступать в условном "Реале" или "Барселоне". У него очень сильный характер, он никогда не сдавался, даже когда его команда безнадёжно проигрывала.
Мне же он запомнился не с самой приятной стороны. Я был очень молод, когда играл с ним в "Валенсии", и Валерий на правах опытного игрока часто "пихал" мне, когда я недорабатывал или делал что-то спустя рукава. Иногда он переходил черту, но быстро остывал, когда мы покидали футбольное поле.
Мы говорили с ним о его тренерской карьере. Знаю, что Карпин продолжает работать над собой и остаётся таким же неуступчивым, каким был, когда сам выходил на поле. Он способен передать свои бойцовские качества игрокам. Думаю, в этом его "фишка", но также он ещё и хороший тактик", - сказал Мендьета.
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