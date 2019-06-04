Менди близок к переходу в "Реал"

Теги реал мадридлионферлан мендитрансферы

Менди близок к переходу в "Реал"

Мадридский "Реал" договорился о переходе защитника "Лиона" Ферлана Менди, сообщает журналиста Onda Cero Эду Пидаля в своем Twitter.

По данным источника, королевский клуб заплатит за футболиста 50 миллионов евро. Сам Менди подпишет с "Реалом" контракт до лета 2025 года. О сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

В минувшем сезоне 23-летний Менди провел за "Лион" 44 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Йович подписал с "Реалом" контракт на сумму 70 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" отказалась от выкупа трансфера Хамеса у "Реала"

"Бавария" отказалась от выкупа трансфера Хамеса у "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов