Менди близок к переходу в "Реал"

Мадридский "Реал" договорился о переходе защитника "Лиона" Ферлана Менди, сообщает журналиста Onda Cero Эду Пидаля в своем Twitter.

По данным источника, королевский клуб заплатит за футболиста 50 миллионов евро. Сам Менди подпишет с "Реалом" контракт до лета 2025 года. О сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

В минувшем сезоне 23-летний Менди провел за "Лион" 44 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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