Менди дал согласие на переход в "Манчестер Сити"

Защитник "Монако" Бенжамен Менди может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 22-летний француз уже дал согласие на переход в английский клуб.

Однако "Монако" препятствует этому трансферу в виду нежелания расставаться с ключевым игроком. Отмечается, что переубедить монегасков может только предложение, превышающее 50 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Сити" могут наказать трансферным запретом. | http://soccernews.ru