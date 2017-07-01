Менди дал согласие на переход в "Манчестер Сити"

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Менди дал согласие на переход в "Манчестер Сити"

Защитник "Монако" Бенжамен Менди может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 22-летний француз уже дал согласие на переход в английский клуб.

Однако "Монако" препятствует этому трансферу в виду нежелания расставаться с ключевым игроком. Отмечается, что переубедить монегасков может только предложение, превышающее 50 миллионов евро.

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