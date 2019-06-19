Менди: "Говорили, что я больше не смогу играть в футбол. Теперь я в "Реале"
Защитник "Реала" Ферлан Менди, презентация которого состоялась сегодня на "Сантьяго Бернабеу", рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в начале карьеры. Об этом сообщает ESPN.
"В 15 лет я перенес операцию на бедре. Мне сказали, что я больше не смогу играть в футбол. Я провел какое-то время в инвалидной коляске и около 7 месяцев в больнице, снова учился ходить. А теперь я в "Реале", это просто невероятно. Хочу выиграть как можно больше титулов с "Реалом", - сказал Менди.
Мадридский клуб купил француза у "Лиона" за 48 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2025 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32