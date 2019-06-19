Менди: "Говорили, что я больше не смогу играть в футбол. Теперь я в "Реале"

Защитник "Реала" Ферлан Менди, презентация которого состоялась сегодня на "Сантьяго Бернабеу", рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в начале карьеры. Об этом сообщает ESPN.

"В 15 лет я перенес операцию на бедре. Мне сказали, что я больше не смогу играть в футбол. Я провел какое-то время в инвалидной коляске и около 7 месяцев в больнице, снова учился ходить. А теперь я в "Реале", это просто невероятно. Хочу выиграть как можно больше титулов с "Реалом", - сказал Менди.

Мадридский клуб купил француза у "Лиона" за 48 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2025 года.

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