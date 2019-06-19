Менди: "Говорили, что я больше не смогу играть в футбол. Теперь я в "Реале"

Теги реал мадридферлан менди

Менди: "Говорили, что я больше не смогу играть в футбол. Теперь я в "Реале"

Защитник "Реала" Ферлан Менди, презентация которого состоялась сегодня на "Сантьяго Бернабеу", рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в начале карьеры. Об этом сообщает ESPN.

"В 15 лет я перенес операцию на бедре. Мне сказали, что я больше не смогу играть в футбол. Я провел какое-то время в инвалидной коляске и около 7 месяцев в больнице, снова учился ходить. А теперь я в "Реале", это просто невероятно. Хочу выиграть как можно больше титулов с "Реалом", - сказал Менди.

Мадридский клуб купил француза у "Лиона" за 48 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2025 года.

А еще: "Реал Сосьедад" объявил о покупке лидера "Жироны"| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Девушка, обвиняющая Неймара в изнасиловании, потеряла телефон с перепиской с футболистом

Девушка, обвиняющая Неймара в изнасиловании, потеряла телефон с перепиской с футболистом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов