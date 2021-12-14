Менди из "Челси" стал игроком года в Сенегале

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Менди из "Челси" стал игроком года в Сенегале

Фото твиттер "Челси"

Спортивные журналисты Сенегала путём голосования выбрали лучшего футболиста своей страны в 2021 году.

Этого звания удостоился вратарь лондонского "Челси" Эдуар Менди.

Голкипер "синих" получил 321 голос, опередив Садио Мане из "Ливерпуля" (99) и Исмаилу Сарра из "Уотфорда" (61).

Напомним, что Менди в 2021 году выиграл Лигу Чемпионов в составе "Челси".

Не пропустите: "Челси" готовит новый контракт для Менди. | http://soccernews.ru
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