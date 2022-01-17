Менди - лучший вратарь года по версии ФИФА

Фото: инстаграм Эдуара Менди/Автор неизвестен

Вратарь лондонского "Челси" и сборной Сенегала Эдуар Менди получил награду ФИФА лучшему вратарю года – The Best.

В борьбе за почетный приз 29-летний сенегалец опередил Джанлуиджи Доннарумму (ПСЖ/сборная Италии) и Мануэля Нойера ("Бавария"/сборная Германии).

Менди перешел в "Челси" летом 2020 года из "Ренна" за 24 миллиона евро. В прошлом сезоне он в составе английского клуба стал победителем Лиги чемпионов.

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