Менди назвал цель сборной Франции на ЧМ-2018

Защитник сборной Франции Бенжамен Менди назвал цель своей команды на Чемпионате Мира 2018 года.

"Цель - это конечно же победа. Сборная Франции должна выиграть этот кубок. С той командой, что у нас есть, нет ни единой причины не идти до конца" - цитирует Менди Goal.com.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Франции сыграет с Австралией, Перу и Данией.

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